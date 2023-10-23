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Dünya Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks sinek avlıyor
Dünya

Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks sinek avlıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-23 12:06:00 -

Kuveyt’te bir vatandaş, Filistin'e ölüm yağdıran İsrail terörüne destek veren Starbucks’ın son halini görüntüledi.

Kuveyt’te bir vatandaş, İsrail’e destek veren Starbucks’ın son halini görüntüledi.

Videoya alan kişi “Sübhanallah, kalabalıktan buralarada yürüyemiyordun bile ama şimdi bomboş hiç kimse yok.” ifadesinde bulundu.

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