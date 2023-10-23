Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks sinek avlıyor
Kuveyt’te bir vatandaş, Filistin'e ölüm yağdıran İsrail terörüne destek veren Starbucks’ın son halini görüntüledi.
Kuveyt’te bir vatandaş, İsrail’e destek veren Starbucks’ın son halini görüntüledi.
Videoya alan kişi “Sübhanallah, kalabalıktan buralarada yürüyemiyordun bile ama şimdi bomboş hiç kimse yok.” ifadesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Starbucks’tan skandal “Filistin” kararı! Buraya adımını atan, “Müslümanım” demesin! Hakikaten büyük rezalet