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Gündem Beştepe'deki törende İlham Aliyev detayı dikkat çekti! Arkasına öyle bir isim oturtuldu ki…
Gündem

Beştepe'deki törende İlham Aliyev detayı dikkat çekti! Arkasına öyle bir isim oturtuldu ki…

Yeniakit Publisher
2023-06-04 13:12:00 -
Beştepe'deki törende İlham Aliyev detayı dikkat çekti! Arkasına öyle bir isim oturtuldu ki…

Cumhurbaşkanlığındaki törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in arkasına oturtulması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere pek çok dünya lideri ve siyasetçi Ankara'ya geldi.

Beştepe'de düzenlenen törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakan katıldı.

Törene katılanlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı.

Liderlere ayrılan oturma bölümünde ise dikkat çeken bir detay objektiflere yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paşinyan, Aliyev'in arkasına oturtuldu

Törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in arkasına oturtulduğu görüldü.

O anlar kameraya anbean yansıdı.

 

 

 

 

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