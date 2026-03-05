  • İSTANBUL
Gündem Beştepe-Elysée hattında kritik trafik! Erdoğan ve Macron'dan "bölgesel kaos" zirvesi
Gündem

Beştepe-Elysée hattında kritik trafik! Erdoğan ve Macron'dan "bölgesel kaos" zirvesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beştepe-Elysée hattında kritik trafik! Erdoğan ve Macron'dan "bölgesel kaos" zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, son dönemde Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimi masaya yatırdı. İki lider, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgeyi ateş çemberine alan çatışmaları ve küresel güvenlik risklerini detaylıca değerlendirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesini, özellikle İran-İsrail hattında yaşananlar ve Körfez bölgesine sıçrayan saldırılar oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın tesisi için yürüttüğü yapıcı diplomasi trafiğine dikkat çekerken; Macron ile küresel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

