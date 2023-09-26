BES'te kısmi ödeme dönemi! Yürürlüğe girdi, işte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sine kadarını kullanabilecek.

Katılımcılar kısmi ödeme hakkından 5 yılda bir yararlanabilecek. Doğal afet dışında kısmi ödemeden yararlanmak için en az 5 asgari ücret tutarında katkı payı ödeme şartı aranacak.

Evlilik ve konut alımı kapsamında yapılan kısmi ödemeye yüzde 20 devlet katkısı, doğal afet ve eğitim kapsamındaki kısmi ödemeye ise yüzde 25 devlet katkısı verilecek.

Kısmi ödemesini konut edinme, evlilik ve doğal afet kapsamında kullananlar 3 yıl, eğitim için kullananlar ise 4 yıl sözleşmelerini sonlandıramayacak.

Kısmi ödemeye ilişkin yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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