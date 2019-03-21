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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

21 Mart 2019 Perşembe 14:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0495570,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0351370,08
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0512350,08
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0314220,07
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF0,0579470,06
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0117780,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF0,0297330,23
Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF0,0140940,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF0,0123900,09
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0183770,09
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0118100,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0108250,10
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0192230,08
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0124220,08
Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF0,0153890,07
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0511720,06
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0175930,06
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0192920,06
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0567760,06
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0554940,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:24
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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