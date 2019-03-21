BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar21 Mart 2019 Perşembe 14:24
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,049557
|0,11
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,035137
|0,08
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,051235
|0,08
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031422
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF
|0,057947
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011778
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF
|0,029733
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF
|0,014094
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF
|0,012390
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018377
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011810
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010825
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019223
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,012422
|0,08
|Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF
|0,015389
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,051172
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017593
|0,06
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,019292
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,056776
|0,06
|Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,055494
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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