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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:16:50 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0724830,16
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0254980,10
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0309330,05
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0454690,05
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0811750,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0213990,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0935411,51
VEM Hisse Senedi EYF0,1058541,40
ZEM Hisse Senedi EYF0,0281071,37
HEM Hisse Senedi EYF0,0270941,37
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1441721,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0291731,11
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0162891,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0373081,00
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0201750,97
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1561560,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0387031,73
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0268761,73
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0183230,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0450600,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0640310,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0669520,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0718190,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0233130,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0750980,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0708110,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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