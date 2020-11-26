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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:56:58 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0985530,52
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0949890,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0561720,43
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0542040,33
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0753920,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0176770,24
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0205280,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0775270,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0479830,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0512940,83
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1584030,54
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0311030,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1818740,99
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1285720,94
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1013640,91
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0329290,85
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1120580,72
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0342570,98
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0238370,98
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0296290,44
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0170650,43
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0298340,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0309250,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0701870,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0716330,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0230060,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0691800,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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