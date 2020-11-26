BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098553
|0,52
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094989
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056172
|0,43
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054204
|0,33
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,075392
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017677
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020528
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077527
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,047983
|0,87
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051294
|0,83
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,158403
|0,54
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,031103
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181874
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128572
|0,94
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101364
|0,91
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032929
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112058
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,034257
|0,98
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023837
|0,98
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029629
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017065
|0,43
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,029834
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030925
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070187
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071633
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023006
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069180
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)