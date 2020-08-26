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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:54:01 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,090016 0,82
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047920 0,50
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,129338 0,49
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047605 0,49
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059703 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037495 0,71
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043364 0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014361 0,50
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097695 0,33
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042456 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068387 0,24
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030744 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026728 0,42
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029120 0,04
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013462 0,02
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026133 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072087 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022412 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026241 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030109 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068144 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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