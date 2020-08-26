BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,090016
|0,82
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047920
|0,50
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,129338
|0,49
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,047605
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059703
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037495
|0,71
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043364
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014361
|0,50
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097695
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042456
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068387
|0,24
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030744
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026728
|0,42
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029120
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013462
|0,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026133
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072087
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022412
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026241
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030109
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068144
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)