BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,078315
|2,31
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,119080
|2,26
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105014
|2,24
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120547
|2,21
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,081080
|2,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017850
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015621
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054469
|3,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036438
|3,17
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083778
|2,96
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019178
|2,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040655
|2,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020816
|2,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,155184
|2,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,108540
|2,26
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,086297
|2,20
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025591
|1,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019120
|3,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027522
|3,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042262
|2,98
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029683
|2,84
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026298
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031420
|2,17
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047374
|2,16
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050462
|2,16
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049885
|2,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052222
|2,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071855
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067905
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069478
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068115
|0,07
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064067
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)