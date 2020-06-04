BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,078026
|1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,115111
|1,15
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,101598
|1,13
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116222
|1,13
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080090
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017326
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015085
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037665
|2,31
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032705
|1,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081674
|1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040291
|1,09
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024819
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062092
|1,05
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,086485
|1,04
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,077221
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,050089
|0,73
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013209
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027901
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039652
|0,90
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026636
|0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018486
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015533
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063208
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067220
|0,01
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061281
|0,01
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024171
|0,01
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067924
|0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)