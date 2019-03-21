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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

21 Mart 2019 Perşembe 14:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları  
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,076874-0,23
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,047009-0,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,057395-0,22
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,044472-0,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,025447-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları  
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014189-0,57
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,012545-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi  
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,027735-1,52
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,021339-1,40
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,084226-1,34
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,051933-1,34
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,111103-1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar  
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,023753-0,97
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011143-0,85
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,019916-0,85
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,024943-0,69
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012079-0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları  
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010626-1,22
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015726-1,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015206-1,00
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021825-0,99
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF0,021532-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler  
NN Hay. Em. Altın EYF0,015072-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024972-0,23
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,015217-0,22
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,024289-0,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,022680-0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:24
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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