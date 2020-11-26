BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020959
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051803
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030815
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,082690
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070259
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020289
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020152
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020876
|-0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020768
|-0,28
|HEM Katkı EYF
|0,019404
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049998
|-0,48
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030060
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047930
|-0,32
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045545
|-0,28
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051671
|-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)