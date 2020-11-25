BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011106
|-0,08
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020738
|-0,05
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042874
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,073818
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075497
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,093941
|-0,64
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,024931
|-0,53
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,024043
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|ZEM Değişken EYF
|0,024554
|-0,91
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,071286
|-0,71
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024304
|-0,69
|VEM Dinamik Değişken Grup EYF
|0,048555
|-0,61
|HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,020913
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016992
|-0,20
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026533
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013197
|-0,10
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028734
|-0,09
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019723
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049985
|-0,64
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030463
|-0,57
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051813
|-0,55
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049735
|-0,55
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016022
|-0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)