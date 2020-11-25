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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:21:52 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,011106-0,08
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020738-0,05
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042874-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,073818-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,075497-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
VEM Hisse Senedi EYF0,093941-0,64
ZEM Hisse Senedi EYF0,024931-0,53
HEM Hisse Senedi EYF0,024043-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
ZEM Değişken EYF0,024554-0,91
VEM Dinamik Değişken EYF0,071286-0,71
HEM Dinamik Değişken EYF0,024304-0,69
VEM Dinamik Değişken Grup EYF0,048555-0,61
HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF0,020913-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016992-0,20
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026533-0,13
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013197-0,10
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,028734-0,09
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019723-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049985-0,64
HEM Altın Katılım EYF0,030463-0,57
VEM Altın Katılım EYF0,051813-0,55
ZEM Altın Katılım EYF0,049735-0,55
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,016022-0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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