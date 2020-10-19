BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014590
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023906
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,021209
|-0,24
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,020942
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013017
|-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)