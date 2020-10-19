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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:54:31 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014590 -0,55
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023906 -0,25
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021209 -0,24
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020942 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013017 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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