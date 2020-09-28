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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:19:09 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085497 -0,77
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070905 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054910 -0,71
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049038 -0,68
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088527 -0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016312 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042045 -1,00
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036204 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018691 -1,34
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030454 -1,02
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096710 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112173 -0,67
VEM Birinci Değişken EYF 0,043039 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027745 -1,20
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025702 -0,17
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028817 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025299 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013113 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014962 -0,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029556 -0,97
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047493 -0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049123 -0,96
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052313 -0,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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