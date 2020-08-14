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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:20:49 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032138 -0,37
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074376 -0,25
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069507 -0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059306 -0,24
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,043010 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018048 -0,57
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015726 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054979 -2,23
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084945 -2,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036720 -2,03
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036070 -1,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,065950 -1,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022488 -1,20
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,052009 -1,09
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021077 -1,08
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020213 -1,07
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067351 -1,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019652 -1,04
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028329 -1,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044141 -0,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030951 -0,79
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027211 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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