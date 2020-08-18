"BEST for Energy" yenilenebilir enerjide kümelenme faaliyetlerine hız kazandıracak

İZMİR (AA) - EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yürütülen Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (BEST for Energy) projesi, yenilenebilir enerjide kümelenme faaliyetlerini hızlandıracak.

Projeyle, İzmir ve çevresinde temiz enerji ekipmanları, çevre teknolojileri üretimi, ilgili hizmet sektörlerinde rekabetçi bir küme geliştirilmesi, sektördeki yeşil işlerin ve katma değerin artırılması, kentin temiz enerji bölgesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazanan proje, yenilenebilir enerji sektöründe kümelenme amacıyla kurulan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği ortaklığında 3 yıl süreyle uygulanacak.

Yaklaşık 3 milyon avroluk projenin faaliyetleri "DAI Human Dynamics" firması liderliğinde bir konsorsiyumun teknik desteğiyle yürütülecek.



Proje kapsamında temiz enerji sektörüne yönelik imalat yapan ve hizmet veren dernekler, odalar, birlikler, ilgili kamu kuruluşları, medya, üniversiteler ve finans kuruluşları hedef kitle ve temel paydaş olarak belirlendi.

BEST for Energy Proje Ekip Lideri Michael Dan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve bu alandaki ekipman üreticileriyle servis hizmetlerinin desteklenmesini hedeflediğini ifade etti.

Bu kapsamda, 3 milyon avroluk kaynağın Avrupa Komisyonu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanacağını dile getiren Dan, "İzmir'deki şirketler, ajanslar ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırarak yenilenebilir enerji sektöründe kümelenme faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Dan, sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte çalışma konusunda zorluk yaşadığına işaret ederek, "Bunun nedeni bazı sektörlerin son derece rekabetçi olması. Yüksek teknoloji endüstrisinde bu doğru bir yaklaşım değil. Benzer işler yapan firmalardan daha iyi bir ürün ortaya çıkarmak için çok ciddi tecrübeler edinebilirsiniz. Biz de bu nedenle rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütleyi de kapsayan alt kümeleri ele alarak, yenilenebilir enerji sektöründe dernekler, medya, ticaret odası ve üniversiteler gibi çeşitli paydaşları bir araya getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

- "İzmir ciddi potansiyele sahip"

Projede 3 aşamalı bir stratejiyi takip edeceklerini belirten Dan, ilk aşamada İzmir'de mevcut kümelenme çalışmalarının analizini yaparak büyüme potansiyelini değerlendireceklerini söyledi.

Dan, ikinci aşamada sektördeki şirketlere danışmanlık hizmeti vereceklerini, üçüncü aşamada ise proje süresince edinilen kazanımların sürdürülmesi için eğitimler düzenleyeceklerini ifade etti.

Rüzgar ve güneş başta olmak üzere artık yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlardan daha rekabetçi fiyatlarla kullanılabildiğine dikkati çeken Dan, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji endüstrisinde İzmir ciddi potansiyele sahip. İzmir'deki üniversiteler de verimliliğin artırılması açısından oldukça önemli. Türkiye ise üretim maliyeti açısından oldukça iyi bir konumda. Rekabetçi bir piyasaya sahip olduktan sonraki adım, benzer endüstriye sahip diğer ülkelerle yarışmak oluyor. Bu anlamda İzmir'de üretim ve araştırma faaliyetlerini birlikte yürütmek oldukça kolay. Özellikle, rüzgar ve güneşte ciddi potansiyel görüyorum."