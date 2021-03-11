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Dünya Beşşar Esed yoğun bakımda mı sağlık durumu nasıl?
Dünya

Beşşar Esed yoğun bakımda mı sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Peki, Esed ve eşinin durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:25:00 -
Beşşar Esed yoğun bakımda mı sağlık durumu nasıl?

Kısa bir süre önce Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Konu hakkında yeni bir acıkama geldi. Peki, Esed yoğun bakımda mı?

Beşşar Esed yoğun bakımda mı sağlık durumu nasıl?

Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Moskova'da tedavi olan Esed ve eşinin durumu hakkında konuştu. Ivanov, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz” dedi.

 

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