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Aktüel

Besni’de 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde 2 kişide korona virüs (Covid-19) bulgusuna rastlanmasının ardından karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:42:34 -
Besni’de 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde 2 kişide korona virüs (Covid-19) bulgusuna rastlanmasının ardından karantinaya alındı.


Gaziantep’te bir tekstil firmasında çalışan Uzunkuyu nüfusuna kayıtlı Ferhat B. (38) İsimli şahıs ailesi ile birlikte köye gelerek bağ bahçe işlerini yapmak için köyde ikamet etmeye başladı. Gaziantep’teki tekstil fabrikasında çalışan bazı arkadaşlarında korona virüsü görülmesi üzerine kendisi ve ailesi Besni Devlet Hastanesi’ne başvurarak test yaptırdı. Yapılan ilk test sonuçlarında anne ve oğlunun test sonuçları negatif çıktı.


Daha sonrasında annesinin rahatsızlığı sonucu yeniden hastaneye gelen Ferhat B. ve annesinin yapılan muayenelerinde tomografi sonuçları ve kan testlerinde korona virüs bulgusuna rastlandı. Besni Devlet Hastanede tedavileri başlanılan anne ve oğlun Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Adı geçen şahısların köyde çok sayıda kişiyle temas ettikleri öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu Uzunkuyu köyünün karantinaya alınması kararını aldı. Köy 14 gün süre ile karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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