  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Besmele çekip domuz eti yiyen TikTok fenomeni hapsi boyladı
Dünya

Besmele çekip domuz eti yiyen TikTok fenomeni hapsi boyladı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 09:42:00 -
Besmele çekip domuz eti yiyen TikTok fenomeni hapsi boyladı

Endonezya'da, TikTok'ta besmele çekip domuz eti yiyen kadına 2 yıl hapis cezası verildi.

Turistik Bali Adası'na giden ve orada kaydettiği videoda kendini Müslüman olarak tanıtan Lina Lutfiawati isimli kadın, domuz etinden yapılan yemeği yemeden önce 'Bismillahirrahmanirrahim' diyor.

Tepkilere neden olan görüntü kısa sürede yayıldı ve sosyal medyada milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.

Domuz eti İslam hukukuna göre 'haram' olarak kabul ediliyor.

Sumatra Adası'na bağlı Palembang şehrinde görülen davada mahkeme, 33 yaşındaki kadının "kasıtlı olarak nefreti ya da dine dayalı bireysel/grupsal düşmanlığı körüklemeye yönelik bilgi yaydığına" hükmetti.

Lutfiawati özür dilese de iki yıl hapis ve 16 bin 245 dolar para cezasına çarptırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülke.

Lutfiawati yerel haber kanalı MetroTV'ye yaptığı açıklamada "Hatalı olduğumu biliyorum ama bu cezayı beklemiyordum." dedi.

Mahkumiyet kararı, çoğunlukla İslam'a hakaret ettiği düşünülen kişilere karşı ülke çapında açılan dine hakaret davalarının en sonuncusu oldu.

Keza geçen yıl ülkedeki bir bar zincirinin "Muhammed" isimli müşterilerine ücretsiz bira dağıtması, altı kişi dine hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına neden olmuştu.

Mahkeme kararının ardından konuşan Uluslararası Af Örgütü Endonezya Direktörü Usman Hamid, "dine hakaret yasasının azınlık grupları ve muhalifleri hedef almak için kötüye kullanıldığı" eleştirisinde bulundu.

Öte yandan görüşüne başvurulan Endonezya Ulema Konseyi'nin de yargı sürecinde Lutfiawati'nin söz konusu videosunun "İslam'a karşı küfür içerdiği" yönünde görüş beyan ettiği bildirildi.

Kaynak: Euronews

Almanlar domuz eti ve alkolü bıraktı
Almanlar domuz eti ve alkolü bıraktı

Medya

Almanlar domuz eti ve alkolü bıraktı

Müslüman mahallesinde bu ne rezalet?
Müslüman mahallesinde bu ne rezalet?

Gündem

Müslüman mahallesinde bu ne rezalet?

İşte domuz etinin haram olduğunu anlatan ayet-i kerimeler!
İşte domuz etinin haram olduğunu anlatan ayet-i kerimeler!

İSLAM

İşte domuz etinin haram olduğunu anlatan ayet-i kerimeler!

Vietnam'dan gönderilen deprem yardımı gıdalarında domuz eti skandalı!
Vietnam'dan gönderilen deprem yardımı gıdalarında domuz eti skandalı!

Gündem

Vietnam'dan gönderilen deprem yardımı gıdalarında domuz eti skandalı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23