Beslenme uzmanı kahve düşkünlerini uyardı!

Kahvesiz yapamıyorsanız muhtemel bağımlılık yaşıyorsunuz demek. İnsanı ayıltan ve enerji veren bu içeceğin etkisi ise kısa sürüyor. Bu yüzden Beslenme uzmanı Larisa Gabdulkhakova bu içeceğe bir ay boyunca ara verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayılmak veya keyif yapmak amacıyla çok sık tüketilen kahve dopamin yani mutluluk hormonu üretmeye katkı sağlıyor.

Beslenme uzmanı Larisa Gabdulkhakova'ya göre kahve alkaloitleri insanın merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahip.

Zihinsel ve fiziksel performansın ve kalp aktivitesinin düzenlenmesinde rol oynuyor.

KISA SÜRELİ ENERJİ VERİYOR

İşte kahvenin yağ yakımına yardımcı olduğu efsanesinin ortaya çıktığı yer de burası.

Ancak bu, güç ve enerji artışının yalnızca geçici bir etkisi.

Bu yüzden kahve içmeyi aniden bıraktığımızda, uyku hali, yorgunluk ve kafada sis meydana geliyor.

1 AY KAHVE İÇMEYİN

Beslenme uzmanı bu tarz yan etkilerin yaşanmaması için bir ay boyunca kahveden vazgeçilmesini tavsiye ediyor.

Bu, reseptör sayısını normalleştiriyor.

KAHVESİZ UYANAMIYORSANIZ DİKKAT!

Öte yandan bir kişi kahve olmadan uyanamıyorsa Gabdulkhakova'ya göre nedeni çoğunlukla teşhis edilemeyen sağlık sorunları oluyor.

Bunun tiroid fonksiyonunda bir azalma ve demir eksikliğinden kaynaklanabiliyor.

YEMEK SIRASINDA İÇMEK DOĞRU DEĞİL

Ancak demir, bakır, magnezyum ve kalsiyum gibi besinlerin emilimi azaldığı için yemek sırasında kahve içilmesi oldukça sakıncalı.

Bu nedenle yemeklerden bir saat sonra veya öğün aralarında içmek ideal.

Hatta kahve için en uygun zaman 14:00 öncesi.

DUYGU DALGALANMALARINA YOL AÇIYOR

Kahve beyin ve vücudun aktivitesini artırarak duyguların dalgalanmasına neden oluyor.

Hızla enerji veren bu içecek etkisini hızla kaybettiği için uyku bozukluğu, anksiyete atakları ve taşikardiye yol açabiliyor.

Öte yandan beslenme uzmanı Natalya Pavlyuk, hazır kahvenin taze demlenmiş doğal kahveden daha az besin içerdiğini anlattı.