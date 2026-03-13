  • İSTANBUL
Gündem
Gündem Beslemeyin idam edin! Anne katiline müebbet
Gündem

Beslemeyin idam edin! Anne katiline müebbet

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Beslemeyin idam edin! Anne katiline müebbet

Zonguldak'ta annesi ve anneannesini bıçakla öldürüp cesetlerini 110 parçaya ayıran cani kadın iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde 2023 yılının ağustos ayında yaşanan ve tüm Türkiye'yi dehşete düşüren çifte cinayet davasında beklenen karar geldi. Annesi ve anneannesini uyudukları sırada bıçakla öldürüp cesetlerini 110 parçaya ayıran sanık R.Ç. hakkında mahkeme, çifte müebbet hapis cezası verdi. Karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık R.Ç. (34) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumunun sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik rapor okundu.

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü vekili, sanığın indirim olmadan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın annesi ve anneannesine yönelik "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

 

Sanık R.Ç. ise savunmasında, "İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay gerçekleşti." dedi.

Mahkeme heyeti, annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'ye yönelik "üst soya ve kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmettiği sanığın iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda 13 Ağustos 2023'te şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç, sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada bıçakla öldürmüş, gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesetleriyle karşılaşmış, şüpheli kadın gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

