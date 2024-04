Besleme medya ne diyecek bu habere? Batı’daki akademik özgürlük Gazze’ye kadar

HABER MERKEZİ

Gezi olayları sırasında 24 saat canlı yayın yapan ve Türkiye’nin özgürlükler nokrasında üçüncü dünya ülkelerinin gerisinde olduğunu öne süren Haçlı ittifakının başı ABD, konu Gazze olunca ifade hürriyetini askıya aldı. Baskılara rağmen Filistin’e destek eylemlerini sürdüren Columbia Üniversitesi öğrencilerine Yale ve New York üniversitelerinden destek gelirken, iki üniversiteyi basan Amerikan polisi Yale'de 47 öğrenciyi gözaltına aldı. Kendisi “Siyonist” olarak tarif eden ABD Başkanı Joe Biden ise Gazze’de yaşanan soykırıma tepki gösteren eylemcileri ‘antisemitist’ olmakla suçladı. Bazı Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri ise bizdeki 28 Şubat kafası gibi refleks göstererek Gazze’ye destek veren öğrencilerin okuldan kovulmasını istedi.

BASKI EYLEMCİLERİ YILDIRAMADI

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin geçen hafta başlayan Gazze ile dayanışma eylemi, yöneticilerin engelleme girişimleri, baskı ve tehditlere rağmen devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelere de yayılmaya başladı. Columbia Üniversitesi yerleşkesinde Gazze'de ateşkes çağrısıyla başlayan eylemlere polis baskın düzenlerken, öğrenciler gözaltına alınmış ve üniversiteden uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Üniversite yönetiminin ve kamu otoritesinin baskısına boyun eğmeyen Columbia Üniversitesi öğrencilerine Yale Üniversitesi ve New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinden destek geldi.

OKULA POLİS BASKINI

Yale Üniversitesinde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı. Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu. Üniversite yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti. Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

İŞGAL SÜRÜYOR

New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor. Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail'in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor. Öte yandan ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.

SİYONİST BİDEN’IN MASKESİ DÜŞTÜ

Eylemlerine son vermeyen öğrencilere yönelik siyasi tehdit ve baskılar da yükseliyor. ABD Başkanı Joe Biden önceki gün skandal bir çıkış yaparak, eylemleri "antisemitik" sözleri ile yaftalamaya çalıştı. New York eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de öğrencilerin eylemlerini "antisemitik nefret" sözleriyle hedef alırken, "okullarından derhal kovulmaları" çıkışını yaptılar. Cumhuriyetçi vekiller, Columbia Üniversitesi rektörü Minouche Shafik'i de hedef alarak, istifa çağrısında bulundular. Rektör Minouche Shafik'i New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunması da kurtaramadı.

PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Öte yandan Yale Üniversitesinde, Filistin dayanışması için eylem yapan öğrencilerin bulunduğu alana, üzerindeki tişörtte Yahudi ve İsrail yazılı olduğu halde girerek, provokasyon yapmaya çalışan bir beyaz kadının videosu sosyal medyada viral oldu. Öğrencilerin kadına tepkide bulunmadan, eylemlerine devam etmesi dikkati çekti. Provokatif eylemin amacının öğrencileri fiili cevap vermeye zorlayarak, "antisemitizm" suçlamasına zemin hazırlamak olduğu değerlendiriliyor.