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Dünya Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:59:00 -
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşladı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarını protesto etmek ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a destek vermek için yürüyüş yaptı.

PKK'lıların eylemine yer veren terör örgütü PKK’nın Almanya'dan propaganda amaçlı yayın yapan bir internet sitesinde, ABD ordusu konvoyunun geçiş anlarında yaşananların videosu yayımlandı. Videoda, örgüt yandaşlarının ABD ordusuna ait zırhlı araçları taşladığı görüldü.

Terör örgütünün internet sitesi, tepkinin gerekçesinin, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü askeri harekatlara ABD’nin sessiz kalması olduğunu iddia etti.

Terör örgütü yandaşları, daha önce de Türkiye’nin askeri harekatları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinden çekilen bazı ABD askeri unsurlarını taşlamış ve kendilerini Türkiye’ye karşı savunmasız bırakmakla suçlamıştı.

ABD heyeti bölgedeydi

ABD Dışışleri Bakanlığı, Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki bir heyetin, dün Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirilmişti.

Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." denilmişti.

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Yorumlar

Serdar

Besle kargayı, oysun gözünü. Aynı AK Parti sayesinde semirip .. olan ... AK Partiye en büyük düşman olması gibi.
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