Beşir Derneğinden Suriye'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği senelik kış yardımları kapsamında, insani yardım malzemesi taşıyan yardım tırını, bölgedeki savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Suriye’ye gönderdi.

Beşir Derneği’nden yapılan açıklamaya göre; Suriye’nin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere içerisinde kışlık mont, kazak ve botun bulunduğu yardım tırının Başakşehir'den yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü Hüsamettin Taştemir, Beşir Derneği’nin ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı ve 3 kıtada çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

“Savaşın yıkıcılığının böylesine derinden hissedildiği bu bölgede bulunan insanların yaralarını sarmaya yönelik yapılan her hizmet Türk insanına selam ve dualar ile geri dönmektedir” diyen Taştemir, bütün dünyanın yalnız bıraktığı Suriye halkının her türlü ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.