Beşir Derneği, Türk Kızılay için 3 bin 255 ünite kan bağışı topladı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Türk Kızılay ile yürüttüğü "Kan Kardeşim" projesi kapsamında, kasım ve aralık aylarında 3 bin 255 ünite kan bağışı topladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bir Damla Bir Umut" sloganıyla hayata geçirilen "Kan Kardeşim" projesi, yurdun birçok noktasında yapılan kan bağışı organizasyonlarıyla sürdürülmeye devam ediyor.

Beşir Derneği ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında yıllardır yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 108 bin 698 ünite kan bağışı toplandı.

Öte yandan, kasım ayının ikinci yarısından aralık ayının sonuna kadar, dernek ve Türk Kızılay'ın ortak çabaları sonucu 15 ayrı şehir ve 40 farklı noktada kan bağışı işlemleri gerçekleştirildi. Bu süre zarfında toplam 3 bin 255 ünite kan bağışlandı.



Genellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde yapılan organizasyonlara dernek gönüllüleri de katkı sağladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan kan stoklarının artırılmasına yönelik devam eden çalışmalara vatandaşlar da ilgi gösterdi.

"Kan Kardeşim" projesi gelecek günlerde de yurdun farklı bölgelerinde devam edecek.



