  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beşir Derneği, Türk Kızılay için 3 bin 255 ünite kan bağışı topladı
Aktüel

Beşir Derneği, Türk Kızılay için 3 bin 255 ünite kan bağışı topladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:24:43 -
Beşir Derneği, Türk Kızılay için 3 bin 255 ünite kan bağışı topladı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Türk Kızılay ile yürüttüğü "Kan Kardeşim" projesi kapsamında, kasım ve aralık aylarında 3 bin 255 ünite kan bağışı topladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bir Damla Bir Umut" sloganıyla hayata geçirilen "Kan Kardeşim" projesi, yurdun birçok noktasında yapılan kan bağışı organizasyonlarıyla sürdürülmeye devam ediyor.

Beşir Derneği ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında yıllardır yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 108 bin 698 ünite kan bağışı toplandı.

Öte yandan, kasım ayının ikinci yarısından aralık ayının sonuna kadar, dernek ve Türk Kızılay'ın ortak çabaları sonucu 15 ayrı şehir ve 40 farklı noktada kan bağışı işlemleri gerçekleştirildi. Bu süre zarfında toplam 3 bin 255 ünite kan bağışlandı.

Genellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde yapılan organizasyonlara dernek gönüllüleri de katkı sağladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan kan stoklarının artırılmasına yönelik devam eden çalışmalara vatandaşlar da ilgi gösterdi.

"Kan Kardeşim" projesi gelecek günlerde de yurdun farklı bölgelerinde devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal..
Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırmak istediğin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay