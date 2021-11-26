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Kadın - Aile Besin piramidi nedir?
Kadın - Aile

Besin piramidi nedir?

Besin piramidi, besin gruplarının ideal tüketim miktarlarıyla ilişkili fikir veren ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayan bir araç olarak tasarlanmıştır.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:27:00 - 2021-11-26 12:29:12
Besin piramidi nedir?

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu et, süt, yağ, şeker, meyve ve sebze gibi besinler besin zinciri piramidinde yer alır. Besin piramidi; Tahıllar, Sebze-Meyveler, Et-Bakliyat, Şeker ve Yağlar olmak üzere kendi içerisinde 4 gruba ayrılır.

Besin piramidinin en alt katmanını üretici canlılar oluştururken 2.katı otçul canlılar oluşturmaktadır.

Piramidin 3. Basamağında etçil canlılar yer alırken piramidin tepesinde ise yırtıcı canlılar yer almaktadır.

Besin piramidinin en faydalı kısmını 1. basamak oluşturmaktadır.

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