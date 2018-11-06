Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!
Beşiktaş kurmayları sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Karius’tan beklediği verimi alamayınca kaleci arayışlarına başladı. Siyah beyazlı ekip Medipol Başakşehir forması giyen Volkan Babacan'a kanca attı.06 Kasım 2018 Salı 02:40
Beşiktaş kurmayları sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Karius’tan beklediği verimi alamayınca kaleci arayışlarına hız verdi. Siyah beyazlı ekip Medipol Başakşehir forması giyen Volkan Babacan için nabız yoklayacağı iddia edildi.
Siyah-Beyazlılar’ın, milli file bekçisi için devre arası Başakşehir’in kapısını çalacağı kaydedildi. Bu arada Beşiktaş’ın Avrupa Ligi I Grubu’nda Genk ile Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yöneteceği açıklandı.
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