Beşiktaş'tan TFF'ye rest!

Fenerbahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı çarşamba günü verilecek.

TFF yönetiminin yarın 13.00'te yapacağı toplantının ardından vereceği karar öncesi ortaya çıkan söylentilerden Beşiktaş yönetimi rahatsız. 'Maçın kaldığı yerden tekrar devam etmesi' gerektiğini savunan ve alenen Şenol Güneş'in 'Numara' yaptığını ima eden F.Bahçe yönetimine, Beşiktaş'tan çok sert karşılık geldi. Konuşan bir Beşiktaşlı yönetici, Yönetim Kurulu'nun ortak görüşünün de şöyle olduğunu açıkladı:



"TEKRAR KARARI ÇIKARSA YAZIK OLUR"



"Sahaya atılan yabancı maddeler var. Şenol Hoca'da travma, yarık ve dikiş var. Bütün bu yaşananlara rağmen tekrar kararı çıkarsa çok büyük ayıp ve yazık olur. Eğer öyle olursa futbol terörünün önü alınamaz. 'Nasılsa tekrarlanacak' diye herkes her şeyi yapmaya başlar. Spor hukuku açısından da kötü bir emsal teşkil eder. Bunu UEFA'ya da anlatamayız. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili Hukuk Kurulu'na anlatamayız. Zaten dünyanın gözünün önünde yaşandı. Her şey açık, delilli… Gizli, saklı yok. İşin içine girmiş herkese komplo kurulmuş gibi muamele yapılıyor. Şenol Hoca komplocu, doktor, hastane komplocu!



"MAÇA ÇIKMAMAYI GÖRÜŞECEĞİZ"



Ceza yememek için her yolu deniyorlar ama farkında değiller ki gerçeklerden uzaklaşıp, komik duruma düşüyorlar. 'Maçın kaldığı yerden devam etmesi' kararı alınırsa perşembe günü 15.00'teki divanda maça çıkmamayı görüşeceğiz. Sirkte oynamıyoruz. Bu sirk mi? UEFA'nın böyle şeylere bir gram toleransı yok. O oraya mı girmiş, buradan mı girmiş. En yakın hastaneye niye gitmemiş de Acıbadem'e gitmiş. Hangi hastaneye gitmiş. Türkiye'nin örnek olması lazım. Bu bir fırsat. İbretlik bir ceza verilmeli. Çarşambayı bekliyoruz, göreceğiz. 3-0 olacak, bizim isteğimiz odur. Kumpas, organize... Onlar adli yargılamanın işi."