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Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Cedric Bakambu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi olan Cedric Bakambu'nun transfer edilmesi için yönetime istekte bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 12:37
Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Cedric Bakambu

Transfer döneminde özellikle oyuncu ismi vermemesiyle tanınan teknik direktör Şenol Güneş, bu kez sürpriz yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bursaspor'da beraber çalıştığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu ile çalışmak istediğini yönetime iletti.

Devam eden transfer döneminde bonservisiyle beraber doğru transfer yapmanın zor olduğunu kabul eden tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktı.

Bursaspor'dan tanıdığı Bakambu'nun Çin Ligi'nde maçların olmadığı dönemde kiralanmasının geçici ve iyi bir çözüm bulacağını söyledi.

28 maç 29 gol!

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Bakambu, bu sezon lig ve kupa maçlarında toplam 28 karşılaşmada forma giydi.

Kongolu yıldız 25'i lig, 4'ü kupa olmak üzere 29 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bakambu ayrıca 2 de asist yaptı.

Adeta bir gol makinesi olan başarılı forvet için siyah-beyazlılar, Güneş'in talebi üzerine sezon sonuna kadar kiralanması konusunda tüm şartlarını zorlama kararı aldı.

Çin'de sezonun bitmesini fırsat bilen Beşiktaş yönetiminin, Beijing'li yöneticileriyle kiralama için sıkı pazarlık yapacağı ifade edildi.

(Takvim)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:37
  1. Bursa
  2. Beşiktaş
  3. Cedric Bakambu
  4. Şenol Güneş
  5. Çin
  6. Beijing Guoan

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