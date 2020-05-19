Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasına giden ve stoper arayan Beşiktaş, Brezilyalı Renato Chaves'e kanca attı.
Koronavirüsün neden olduğu ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Resmen duyurdular
Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında top koşturan Brezilyalı stoper Renato Chaves'i gündemine aldı.
Haberde, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Chaves için Beşiktaş'ın nabız yokladığı belirtilirken, yakın zamanda temaslarını sıklaştıracağı öne sürüldü.
Sert oyunuyla bilinen Chaves, 4 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Corinthians'ta başlarken, sırasıyla Figueirense, Portuguesa, Atletico Paranaense, Nautico, Ponte Preta ve Fluminense takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Al Wahda'ya transfer oldu.
30 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 21 resmi müsabakada 2 gol attı.