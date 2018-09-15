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Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!

Beşiktaş, İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun El-Nasr takımına transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımına transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alvaro Negredo'nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberinin doğru olmadığı, basında çıkan haberde bahsi geçen El-Nasr kulübünden şu ana kadar İspanyol golcü için resmi bir teklifin alınmadığı ifade edildi.

Negredo, siyah-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 5 maçta 3 gol kaydetti.

 
Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
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