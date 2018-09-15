Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
Beşiktaş, İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun El-Nasr takımına transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.15 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımına transfer olacağı iddialarını yalanladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alvaro Negredo'nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberinin doğru olmadığı, basında çıkan haberde bahsi geçen El-Nasr kulübünden şu ana kadar İspanyol golcü için resmi bir teklifin alınmadığı ifade edildi.
Negredo, siyah-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 5 maçta 3 gol kaydetti.
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