Beşiktaş'tan MHK’ye ‘Kuklalı’ tepki

Beşiktaş camiasının Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) olan tepkisi dinmiyor. Sezon başından beri hakemlerden şikayetçi olan Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinden verilen penaltı sonrası MHK ve VAR yönetimine olan sitem daha da büyüdü.

Beşiktaş camiasının Merkez Hakem Kurulu’na yönelik tepkisi yeni bir boyut kazandı. Sezon başından bu yana hakem kararlarından memnun olmayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun ardından eleştirilerini daha sert şekilde dile getirmeye başladı.

Derbi sonrası kulüp çevresinde yükselen rahatsızlık, yalnızca açıklamalarla sınırlı kalmadı. Taraftarın da doğrudan tavır aldığı görüldü.

Maç sonrasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklama yaparken, bu akşam ise Beşiktaş taraftarları, Tüpraş Stadyumu'nun dış cephesine 'Kukla VAR' pankartı asarak MHK’ye tepkilerini sürdürdü.