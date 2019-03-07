Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş’ten sonra teknik direktörlüğe kimin getirileceği merak konusu… A Milli Takım’ın başına geçen Güneş her ne kadar “Sezonu tamamlamak istiyorum” dese de, yaşanabilecek puan kayıpları yolların erken ayrılmasına sebep olabilir. Başkan Fikret Orman’ın izlediği strateji ise şimdilik geçici bir hoca ile idare edip mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi sonrası yeni teknik direktör getirmek. Yeni gelecek hocayla “seçim” şartlı bir sözleşme yapılması da ihtimaller dahilinde…

Kartal'ın yeni hoca adayları arasında Guti Hernandez, Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay gibi kulüp efsaneleriyle birlikte yer alan Mehmet Özdilek göreve en yakın isim konumunda… Siyah-Beyazlı yönetimde, “13 sezon Beşiktaş forması giydi. İngilizler’in efsane hocası Bobby Robson’ın tedrisatından geçti. Artık “genç hoca” değil. Küme düşmeme mücadelesi yerine şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda görev yapmayı hak ediyor. Beşiktaş’ın özbeöz çocuğudur” görüşü hakim.

Erzurum hakem kurbanı!

Camianın da sıcak baktığı bir isim olan 52 yaşındaki teknik adam için, “Erzurum'un kadro kalitesine kıyasla çok iyi puan topladı. BŞB Erzurumspor gayet iyi oynuyordu, hakem hataları olmasa çok daha yukarıda olurdu. Real Madrid gidip Solari’yi, Milan Gatttuso’yu, Man. United Solksjaer’i getiriyor. Beşiktaş da kendi efsanelerinden birini takımın başına getirmelidir. Mehmet Özdilek, Beşiktaş camiasının evladıdır. Şenol Güneş ise kanımızın uyuştuğu bir futbol adamı” deniyor.

(Güneş)