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Spor Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-08 22:54:00 -
Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması

Beşiktaş, Arthur Masuaku'ya UEFA tarafından verilen 2 maçlık cezanın 1 maça düşürüldüğünü duyurdu.

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku'nun Tirana maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık ceza 1 maça düştü.

Konu ile ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.

Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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