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Beşiktaş'tan mağlubiyet yorumu: Derbiyi kupada kaybettik

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a aldığı 2-0'lık yenilginin ardından şampiyonluk yarışında ağır yara siyah beyaazlı ekipte yenilginin yankıları sürmeye devam ediyor.

01 Mayıs 2018 Salı 02:57
Beşiktaş'tan mağlubiyet yorumu: Derbiyi kupada kaybettik
Ezeli rakibi Gakatasaray'a 2-0 yenilerek 2. girdiği haftayı 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutları iyice azalırken Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Beşiktaş’ta, fatura F.Bahçe derbisine çıktı. Siyah-beyazlı yöneticiler ezeli rakipleriyle oynayacakları kritik maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde ve sonrasında yaşananların teknik heyeti de takımı da kötü etkilediğini ifade ettiler.
 
‘KONSANTRE OLAMADIK’
 
Öyle ki Alvaro Negredo’nun ve Ryan Babel’in kaçırdığı 2 inanılmaz pozisyon, Pepe ve Negredo’nun sakatlanması, Şenol Güneş’in Love yerine Jeremain Lens’i oyuna sokması, takımın yaptığı inanılmaz hatalar ve futbolcuların isteksiz bir görüntü sergilemesinin sebebi olarak kupa maçındaki travma ve sonrasında takımın G.Saray’a konsantre olamaması gösterildi. 
 
Derbide kafasına atılan yabancı cisimle yaralanan ve 5 dikiş atılan teknik patron Şenol Güneş’in, F.Bahçe cephesince
‘tiyatro’ sergilemekle suçlanmasının tecrübeli hocayı demoralize ettiği belirtilirken futbolcuların da bu gergin atmosferde şampiyonluk maçı gözüyle bakılan G.Saray derbisinin havasına giremedikleri vurgulandı. 
 
Kartal’a 2 gün izin
 
Beşiktaş'ta G.Saray yenilgisinin ardından takıma 2 gün izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü tekrar oynanmasına karar verilen F.Bahçe maçına çıkmama kararı alan siyah-beyazlılar yarına kadar dinlendikten sonra akşam yapacağı idmanda Kayserispor hazırlıklarına başlayacak.
 
Kaynak:Şampi10 

 

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 02:57
  1. Kayseri
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray
  4. Süper Lig

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