Beşiktaş'tan mağlubiyet yorumu: Derbiyi kupada kaybettik

Ezeli rakibi Gakatasaray'a 2-0 yenilerek 2. girdiği haftayı 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutları iyice azalırken Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Beşiktaş’ta, fatura F.Bahçe derbisine çıktı. Siyah-beyazlı yöneticiler ezeli rakipleriyle oynayacakları kritik maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde ve sonrasında yaşananların teknik heyeti de takımı da kötü etkilediğini ifade ettiler.

‘KONSANTRE OLAMADIK’

Derbide kafasına atılan yabancı cisimle yaralanan ve 5 dikiş atılan teknik patron Şenol Güneş ’in, F.Bahçe cephesince

‘tiyatro’ sergilemekle suçlanmasının tecrübeli hocayı demoralize ettiği belirtilirken futbolcuların da bu gergin atmosferde şampiyonluk maçı gözüyle bakılan G.Saray derbisinin havasına giremedikleri vurgulandı.

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