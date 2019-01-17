Beşiktaş'tan Jose Izquierdo hamlesi! Menajeri İstanbul'a... Ryan Babel'in boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Jose Izquierdo'yu gündemine aldı.

Ryan Babel’in yerini dolduracak isim arayan Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi...Premir Lig takımlarından Brighton’da oynatan Jose Izquierdo. Babel'in yerine Jose Izquierdo! Kolombiyalı futbolcunun menajeri Norman Capuozzo, İstanbul’a geldi. Serdal Adalı ile bir görüşme yaptı. Club Brugge’un Beşiktaş’ı elediği turda oynadığı futbolla Beşiktaşlıların aklında yer eden Jose Izquierdo için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunuldu. Oyuncu için cevap beklenirken İstanbul’a gelen menajeri dedikoduları örtmek için ortaya Jorge Carrascal ismini ortaya attı. Kaynak: Fotospor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.