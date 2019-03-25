Beşiktaş'tan İlhan Mansız sürprizi

Beşiktaş'ta sezon sonu itibarıyla Şenol Güneş dönemi bitmiş olacak. Siyah-beyazlı yönetim Şenol Güneş'ten sonra kimin geleceğini konusunda ilk kararını verdi. Takımı Guti'ye emanet etmeyi düşünen Beşiktaş'ta İspanyol hocanın yardımcısının kim olacağı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Bazı iddialara göre Real Madrid'in alt yapısında beraber çalıştığı iki ismi getirecek. Bir başka iddia ise Güneş'in, "Niye gitti? Olanla olmayanı karıştırmayın" diye sorduğu İlhan Mansız'ın geri döneceği oldu. Mansız'ın, gelecek sezon 2. adam olacak Guti'nin yanında görev alacağı konuşuluyor.

Hatırlanacağı gibi İlhan Mansız'ın yöneticilerle yaptığı tartışma sonrası Beşiktaş'tan ayrıldığı gündeme gelmiş ancak; ayrılık sebebi olarak sağlık sorunları gösterilmişti.