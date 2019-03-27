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Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Yeni sezonda kale ona emanet

Süper Ligde bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Beşiktaş kaleci transferi için hareket geçti. Siyah-Beyazlılar, yaz transfer döneminde Altınordu’nun genç file bekçisi Erce Kardeşler'i kadrosuna katmayı planlıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:08
Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Yeni sezonda kale ona emanet

Bu sezon kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde Altınordu forması giyen genç file bekçisi Erce Kardeşler'i kadrosuna katacağı öğrenildi.

Kırmızı-lacivertlilerde son yıllarda gösterdiği başarılı performansın ardından birçok Avrupa ve Süper Lig kulübünün radarına giren 25 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenildi.

Loris Karius bekleneni veremedi

Bu sezon Tolga Zengin'i kadro dışı bırakan, Alman file bekçisi Loris Karius'tan ise bir türlü verim alamayan siyah-beyazlıların, sezon biter bitmez Erce transferini noktalayacağı iddia edildi.

Şimdiden Altınordu yönetiminin nabzını yoklayan Beşiktaşlı kurmayların mayıs ayında İzmir'e geleceği bildirildi.

Başka kulübe satılırsa pay alacak

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer ile Alican Özfesli gibi genç isimleri Avrupa ve Süper Lig'e kazandıran Altınordu'nun Erce için de hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirleyeceği ve başka kulübe satılması durumunda pay alacağı vurgulandı.

İzmir ekibindeki kariyerine 2013-14'te başlayan Erce Kardeşler, bu sezon 26 karşılaşmaya çıkıp 2340 dakika görev yaptı. Erce, sezon başında da Belçika'nın Standard Liege ekibiyle görüşmüş hatta kırmızı-lacivertliler kulüple prensipte anlaşma sağlamıştı. Ancak Liege transferden son anda vazgeçmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:08
  1. İzmir
  2. Beşiktaş
  3. Altınordu Moğol Hanlığı
  4. Loris Karius

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