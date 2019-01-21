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Beşiktaş'tan flaş Quaresma kararı

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu. Kavalcı, "Ricardo Quaresma bizim değerli bir oyuncumuz, iyi kamp dönemi geçirdi. Bugüne kadar ne benimle, ne de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile ayrılmak istediğine dair bir konuşması olmadı" dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:23
Beşiktaş'tan flaş Quaresma kararı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken, siyah-beyazlı yönetimden resmi açıklama geldi. Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, konuyla ilgili NTV'ye konuştu.

Ahmet Kavalcı, "Quaresma bizim değerli bir oyuncumuz, iyi kamp dönemi geçirdi. Akhisarspor maçında da kaptandı. Bugüne kadar ne benimle, ne de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile ayrılmak istediğine dair bir konuşması olmadı, böyle bir talepte bulunmadı. Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi var, takımımız için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

23 maçta 3 gol ve 12 asist

35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta 3 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:23
  1. Beşiktaş
  2. Akhisar
  3. Şenol Güneş
  4. Quaresma
  5. Ricardo Quaresma

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