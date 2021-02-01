  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'tan flaş karar! Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı
Spor

Beşiktaş'tan flaş karar! Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe dönen Isimat-Mirin'e yabancı oyuncu sınırı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisans çıkarılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:23:00 -
Beşiktaş'tan flaş karar! Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü'nden "Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür ederiz." başlığıyla yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Hollanda'nın PSV takımından transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019-2020'yi ülkesinin Toulouse takımında kiralık olarak geçirdi.

Sezon başında siyah-beyazlı ekibe dönen Isimat-Mirin'e yabancı oyuncu sınırı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisans çıkarılmadı.

Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ta 14 lig maçında forma giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de Muharrem İnce depremi! 350 kişi istifa etti
Gündem

CHP'de Muharrem İnce depremi! 350 kişi istifa etti

CHP Yalova teşkilatındaki 350 kişi istifa etti. İstifa eden üyeler, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılacağını açıkladı...
Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı
Gündem

Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı

Ordu'da Süleyman Uysal isimli kişi, yanlış yere park eden aracın camına uyarı notu bıraktı. Araç savcıya ait çıkınca Uysal gözaltına alındı...
‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu
Ekonomi

‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda büyük belirsizlik sürerken gümüş fiyatları yükselişe geçti. Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan konuya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay