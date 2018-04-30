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Beşiktaş'tan flaş Erdoğan açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fikret Orman'ı arayarak Fenerbahçe maçına çıkmaları yönünde baskı yaptığını iddia eden haberleri yalanladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:50
Beşiktaş'tan flaş Erdoğan açıklaması!

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oyanancak yarı final maçında sahaya çıkmayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine bazı haber siteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı arayarak mücadeleye çıkmaları yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler yapmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla bu haberleri yalanladı.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Beşiktaş'yan yapılan açıklama şu şekilde: "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz. Saygılarımızla"

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 23:50
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