SON DAKİKA
Spor Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor
Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

