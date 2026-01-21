Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."