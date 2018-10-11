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Beşiktaş'tan Fenerbahçeli yıldıza yılın teklifi! Peşini bırakmıyorlar

Süper Lig'de sezon başında Ozan Tufan'ı almak için Fenerbahçe ile temasa geçen Beşiktaş'ın, genç yıldız için bir kez daha nabız yokladığı öğrenildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:29
Beşiktaş'tan Fenerbahçeli yıldıza yılın teklifi! Peşini bırakmıyorlar

Beşiktaşlı yetkililerin, şu anda Fenerbahçe U21 takımıyla çalışan Ozan Tufan ile birlikte Roberto Soldado için de Gökhan Töre takasını gündeme getirdikleri iddia edildi.

Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Phillip Cocu tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için yeni bir teklif gelmesi halinde, sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.

Ali koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'la geçtiğimiz aylarda Comolli ve Cocu'nun raporlarının olumsuz olduğunu belirterek "Ozan'ın bu konumda olmasına kimse sevinmiyordur. Comolli ile benim Ozan'dan beklentimiz yüksekti. Potansiyelini bildiğimiz için kampa da çok fit geldi. 8 kilo vermişti. Hatta tatilinin büyük kısmını Sırbistan'da çalışarak geçirdi. Uyum konusu, performans verileri, hoca ile arasındaki kimya ve Comolli'nin gözlemleri olumsuz noktadaydı. Bazı takımların ilgisini çekti. Fenerbahçe'deki yüksek ücretinden dolayı bazı Anadolu takımları o topa giremedi." dedi.

Ali Koç ayrıca "Beşiktaş'tan Ozan Tufan'la ilgili gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu barındıran takas teklifi geldi ama bizim kabul edemeyeceğimiz bir teklifti." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:29
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Ozan Tufan
  4. Gökhan Töre
  5. Roberto Soldado
  6. Transfer teklifi
  7. Süper Lig

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