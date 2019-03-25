Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı!

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida’nın talipleri bitmek bilmiyor.

29 yaşındaki stoper için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalıp satış için yetki isteyen menajerler tek tek geri çevriliyor. Yönetim, ocak 2018’de Dinamo Kiev’den bedelsiz olarak kadroya katılan ve Dünya Kupası’nda final oynadıktan sonra değerini ikiye katlayan Vida’yı satmama kararı aldı. Tribünlerin sevgilisi konumundaki tecrübeli yıldız için yöneticiler, “20 milyon euro da getirseler satmayacağız” dedi.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor!



GÜNÜMÜZ futbolunda takım aidiyetini kuvvetli hisseden, parayı pulu 2. planda gören yabancı futbolcu bulmanın kolay olmadığına değinen Siyah-Beyazlı idareciler “Vida’yı satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. 10 değil, 20 milyon euro getirseler de satmayız. O artık bizim bayrak oyuncumuz olmuştur. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktan, bu büyük kulübün bir parçası olmaktan son derece memnun... 2022’ye kadar sözleşmesi var uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet edecek” şeklinde görüş belirtti.

Güneş