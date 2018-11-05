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Beşiktaş'tan Diagne hamlesi

Kartal, Diagne için harekete geçti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:16
Beşiktaş'tan Diagne hamlesi

Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, şimdiden devre arası transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar Süper Lig'in sürpriz ismi Mbiya Diagne'yi gündemine aldı. 

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Şenol Güneş yardımcısı İlhan Mansız'ı 27 yaşındaki Senegalli golcüyü takip etmesi için görevlendirdi. 

BEDELSİZ GELDİ KASIMPAŞA'YA
Yüksek gol ortalaması ve istikrarıyla hem Türkiye’deki büyük kulüplerin hem de Avrupa devlerinin radarında olan Senegalli forvetin, Kasımpaşa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kasımpaşa, Diagne’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin’in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

11 MAÇTA 11 GOL ATTI
Bu sezon 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Diagne, rakip filelere tam 11 gol göndermeyi başardı. 

LOVE GİDİYOR, LARİN KİRALIK
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Vagner Love, Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılacak. Brezilyalı golcüye talip çıkmazsa bonservisi eline verilecek ve kulüp bulması istenecek. Siyah-beyazlıların, Kanadalı forveti Cyle Larin de takımdan ayrılacak isimler arasında. Ancak 23 yaşındaki golcü oynucunun bonservisi verilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:16
  1. beşiktaş
  2. kasımpaşa
  3. diagne

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