THY- Euroleague
0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası! Harekete geçildi

Süper Lig'de aradığını bir türlü bulamayan ve transfere yönelen Beşiktaş, Everton'da forma şansı bulamayan eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:35
Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası! Harekete geçildi

Beşiktaş, Everton'da takımdan ayrılması gündeme gelen Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti.

Pepe’nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş’ın elini kolunu bağladı...

Siyah-beyazlıların talip olduğu oyuncular, menajerleri ve takımları işi yokuşa sürmeye başladı.

Hedef yine ona döndü

Tüm bu sıkışık ortamda hedef döndü dolaştı Cenk Tosun’a yöneldi.

Everton’un yerine oyuncu aradığı ortamda Cenk’in forma şansını neredeyse ortadan kalkması üzerine kiralama görüşmelerine yeniden başlanması kararı alındı.

Bu görüşmeler sırasında Cenk için 1.5 yıllık süreçte ödenecek kiralama ücretinin, Cenk için ödenmeye devam eden bonservis ücretinin taksitlerinden düşülmesi de gündeme geldi.

(FOTOSPOR)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:35
  1. Beşiktaş
  2. Everton
  3. Cenk Tosun
  4. Transfer
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç Milletvekili ilk meclis konuşmasını yaptı
    1. Genç Milletvekili ilk meclis..
    2. Besle kargayı oysun gözünü
    3. Hrant Dink cinayeti davası
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    5. "Ben daha ölmedim"
    6. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    9. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    10. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    11. Döviz kurları
    12. İstanbul'da organize suç örgütü..
    13. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    14. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    15. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    16. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    17. Bebek bezi satışı yüzde 32 arttı
    18. İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı
    19. Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    20. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!