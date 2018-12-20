Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası! Harekete geçildi
Süper Lig'de aradığını bir türlü bulamayan ve transfere yönelen Beşiktaş, Everton'da forma şansı bulamayan eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.20 Aralık 2018 Perşembe 11:35
Beşiktaş, Everton'da takımdan ayrılması gündeme gelen Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti.
Pepe’nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş’ın elini kolunu bağladı...
Siyah-beyazlıların talip olduğu oyuncular, menajerleri ve takımları işi yokuşa sürmeye başladı.
Hedef yine ona döndü
Tüm bu sıkışık ortamda hedef döndü dolaştı Cenk Tosun’a yöneldi.
Everton’un yerine oyuncu aradığı ortamda Cenk’in forma şansını neredeyse ortadan kalkması üzerine kiralama görüşmelerine yeniden başlanması kararı alındı.
Bu görüşmeler sırasında Cenk için 1.5 yıllık süreçte ödenecek kiralama ücretinin, Cenk için ödenmeye devam eden bonservis ücretinin taksitlerinden düşülmesi de gündeme geldi.
(FOTOSPOR)
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