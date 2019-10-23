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Beşiktaş'tan Cenk Tosun atağı! Görüşmelere başlandı

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Everton'da top koşturan eski golcüsü Cenk Tosun için girişimlerini hızlandırdı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:21
Beşiktaş'tan Cenk Tosun atağı! Görüşmelere başlandı

Kartal'da ligin geride kalan bölümünde en büyük eksiklik olarak santrfor mevkisi göze çarparken yeni yönetimin ilk olarak bu bölgeye takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Burak’ın sakatlığı durumunda hücumda büyük sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlı takımın hedefindeki isim ise Cenk Tosun. 2018’de devre arasında Everton’a satılan golcü oyuncunun yuvaya dönmesi için girişimlere başlayan yönetim, kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmayı düşünüyor...

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:21
  1. Beşiktaş
  2. Cenk Tosun
  3. Everton
  4. İngiltere Premier Lig

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