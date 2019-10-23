Beşiktaş'tan Cenk Tosun atağı! Görüşmelere başlandı
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Everton'da top koşturan eski golcüsü Cenk Tosun için girişimlerini hızlandırdı.23 Ekim 2019 Çarşamba 13:21
Kartal'da ligin geride kalan bölümünde en büyük eksiklik olarak santrfor mevkisi göze çarparken yeni yönetimin ilk olarak bu bölgeye takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Burak’ın sakatlığı durumunda hücumda büyük sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlı takımın hedefindeki isim ise Cenk Tosun. 2018’de devre arasında Everton’a satılan golcü oyuncunun yuvaya dönmesi için girişimlere başlayan yönetim, kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmayı düşünüyor...
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