  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!

Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...

Vodafone Park'ta nefes kesen maç

Herkes bir bir safını tutuyor: T24 yazarı Kabe'ye hakaret eden alçakları seçti

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Tablo her geçen gün iyiye gidiyor

Emniyetten flaş açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu

Afrin'de çadır kampı su bastı, çok sayıda sığınmacı mağdur

Darbeci Kenan Evren’e gösterdiği hoşgörüyü Cuma dergisine gösteremedi: Emin Çölaşan'dan dört dörtlük dansözlük!

Korona tedbirlerini hiçe sayan Kaftancıoğlu ve saz arkadaşlarına ceza!
Spor Beşiktaş'tan ayrıldı! İtalya'ya gitti
Spor

Beşiktaş'tan ayrıldı! İtalya'ya gitti

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı kiraladı. Tyler Boyd ise Sivassspor'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:41:00 -
Beşiktaş'tan ayrıldı! İtalya'ya gitti

Genç golcü 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İtalya’ya kiralandı. Boyd, Sivas’a gitti. Douglas ve Lens ise kalmayı seçti.

Beşiktaş‘ta dün hareketli bir gün yaşanırken, transfere ilişkin pekçok konu çözüme kavuştu.

Kartal, Everton’dan Cenk Tosun’u sezon sonuna dek kiralarken Lecce ve Braga’nın yanı sıra Hollanda ve Belçika’dan 4 takımın istediği Güven Yalçın Lecce’yi seçti. İtalyan ekibi sezon sonu 5 milyon Euro verirse Güven‘in bonservini alabilecek.

Sezon başı lisansı askıya alınan Tyler Boyd, Sivas’a kiralandı. Aynı kulübün sezon sonuna dek 250 bin Euro önerdiği Douglas teklifi düşük bulduğu için Beşiktaş’ta kaldı.

Sözleşmesi Haziran 2022’de bitecek olan Lens, yönetimin “750 bin Euro’ya mukaveleni feshedelim” teklifini kabul etmezken “2 milyon Euro verirseniz giderim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası
Teknoloji

Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası "Yerli Uçak Gemisi" için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türk savunma sanayi, yerli ve milli imkanlarla "Türk Tipi Uçak Gemisi" üretmek için harekete geçti...
Kritik iddia: Vurma yetkisi karşısında Japonya alarma geçti
Dünya

Kritik iddia: Vurma yetkisi karşısında Japonya alarma geçti

Japonya'nın, Çin'in sahil güvenlik ekiplerine ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları vurma yetkisi vermesinin ardından, alarma geçtiği id..
Doktorlar şüphelendi! Masumlar Apartmanı başrolü tedavisi olmayan hastalığa mı yakalandı?
Medya

Doktorlar şüphelendi! Masumlar Apartmanı başrolü tedavisi olmayan hastalığa mı yakalandı?

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, hastalığına ilişkin konuştu. Abdullah, doktorların MS hastalığına ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay