Beşiktaş'tan açıklama: O parayı değil Burak'a, Messi'ye vermeyiz

TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Ayet değil, kararlar değişebilir"

Bir karar aldık ve değişime gittik. Hiçbir karar ayet değil. Şartlara göre, sürece göre değişebilir. Bir satış listesi yaparsınız ama listede olmayan bir futbolcu için teklif gelir ve satarsınız. Her şey değişebilir.

"Kalırlarsa oynarlar"

"Kampa 4 oyuncuyu götürmeyeceğiz. Bu oyuncular satılamazsa ikinci yarıda devam da edilebiliriz. İhtiyaç olur, devam ederiz ama şu anda böyle bir durum yok.

"Tolgay affedilmedi"

Tolgay'ın affedilmesi konuşuldu evet ama oybirliğiyle reddedildi. Sadece yönetim kurulu da değil. Şenol hüca da oylamada vardı. Takımla ilgili kararların hepsi oybirliğiyle alınıyor.

"Şenol hocayla devam ediyoruz"

Benim Şenol hocayı istemediğimi kimse söyleyemez. Sürekli ısıtılıp ısıtılıp aynı gündem önümüze getiriliyor. Biz sürekli 'Şenol Güneş'le devam edeceğiz' diye açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Şenol hoca 'Beni istemediğinizi söylemediğiniz sürece ben sizinle her yola varım' diyen bir adam. 'ben burada henüz işimi bitirmedim' diyor. İmza atsak da herhalde bu haberler çıkmaya devam edecek.

"Pepe'nin alacağı 107 bin euroydu"

Pepe'nin 107 bin euro alacağı vardı. Yıllığı 5 milyon euro. Demek ki biz 2,4 milyon euro ödemişiz. Bizim hatamız tabii ki var. Maddi zorluklar da var. Biz iki şey hesaplamadık. Euro ve dolar kuru ile bu kadroyla 4. olacağımızı hesap edemedik.'Benim babam rahatsız, eğer siz de uygun görürseniz, ben gidebilirim' dedi. Biz de baktık, onun takımda olması demek 2,5 milyon euroluk ekstra bir maliyet getirecekti. Küs ayrılmadık. Lanse edildiği gibi ayrılmadık.

"Vagner Love'ı parayı getiren alır"

Biz uzun pazarlıklar sonucu aldık Vagner Love'ı. Madem parasını ödeyeceğiz, niye gönderelim ki? Mantıklı mı bu? Parayı getiren onu alır. Doku uyuşursa 15-20 gol bile atar Love.

"Burak Yılmaz'a olumlu bakıyoruz"

Şenol Güneş asla bir oyuncuda ısrar etmez. Mevki söyler o. Değerlendirme yapar. Burak Yılmaz'ı da ona sorduk .Trabzonspor camiası bizim kardeş camiamız. Onlara sormadan, helalleşmeden onların oyuncusunu almayız. Bunu bilsin herkes. Şu anda imzaya dökülmüş bir anlaşma yok. Hocanın olumlu referansı var. Biz de olumlu bakıyoruz. Ancak biz yasa gereği yerli oyunculara euro veremiyoruz. Zaten Messi de gelse biz 4,5 milyon euro veremeyiz.